Nel ricordo di due anni fa attimi di terrore per Meret in allenamento

Oggi alle 18, intanto, andrà in scena la seconda e ultima amichevole con le Dolomiti sullo sfondo: Napoli-Perugia, un confronto Serie A-Serie B che racconterà storie azzurre decisamente più attendibili rispetto alla prima con i dilettanti dell’Anaune. Giovedì, tra l’altro, Kvara e Osi non si sono neanche sfiorati in campo: la speranza del popolo giunto in massa a Dimaro per l’ultimo weekend è che Spalletti li schieri insieme. Per la cronaca: nel corso delle prove tattiche di ieri, Meret è rimasto a terra toccandosi una mano dopo un contrasto con Lozano, salvo poi rialzarsi. Attimi di terrore svaniti tra gli applausi. Gli stessi strappati da Juan Jesus ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: «Una grande squadra deve sempre ambire a migliorare: l’anno scorso siamo arrivati terzi e quest’anno puntiamo al secondo posto, se non al primo».

Fonte: CdS