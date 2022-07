Luciano Spalletti “chiede” ai tifosi unione e annuncia nuovi arrivi dal mercato

Ieri sera in Piazza Madonna della Pace, c’è stata la presentazione della squadra, in un clima davvero diviso a metà. Da un lato applauso verso i giocatori, soprattutto verso Osimhen e il neo capitano Giovanni Di Lorenzo. Da contraltare i fischi quando il sindaco di Dimaro-Folgarida Andrea Lazzaroni ha menzionato la famiglia De Laurentiis. Sul palco è salito il tecnico Luciano Spalletti che ha parlato del presente ma anche del futuro: «Buonasera a tutti… Mamma mia quanti siete! A Koulibaly, Insigne, Mertens, Ghoulam e Ospina: questo è il calcio. Arriveranno altri calciatori: stiamo uniti. Questo è il calcio. Quello che non deve andare via e mancare mai è il vostro entusiasmo. E’ il vostro supporto: quello non è sostituibile. Stiamo uniti e forza Napoli». Poi zittisce più di una volta un tifoso, con toni scherzosi, ma si intuisce che il mister non ha gradito le contestazione, anche verso di lui.

La Redazione