LIVE AMICHEVOLE – Napoli-Perugia, formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3) – Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Fabian, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia A disp. Marfella, Contini, Costanzo, Demme, Elmas, Zielinski, Politano, Zerbin, Zedadka, Ounas, Petagna, Zanoli, Ambrosino, Gaetano, Folhorunsho All. Spalletti

PERUGIA – Gori; Ianoni, Onkschenko, Melchiorri, Angori, Curado (C), Casasola, Kouani, Demele, Sgarbi A disp. Bulgarelli, Moro, Rosi, Righetti, Baldi, Sulejmani, Lunghi, Ghion, Di Chiara, Giunti, Cicconi, Vano, Lo Giudice All. Castori

Arbitro: Lorenzo Maggioni di Lecco; Ass1: Marcello Rossi di Lecco; Ass2: Gamal Mokhtar di Lecco

Questo pomeriggio alle ore 18,00 allo stadio Comunale di Carciato, il Napoli affronterà il Perugia per il secondo test amichevole per il ritiro di Dimaro-Folgarida. Match più indicativo, per vedere lo stato di forma degli azzurri, contro gli umbri allenati da Fabrizio Castori. Da valutare i nuovi arrivati e l’intessa con Osimhen in attacco. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

