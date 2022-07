Koulibaly: “Il mio sogno è sempre stato quello di giocare in Premier League”

Kalidou Koulibaly non è più un giocatore del Napoli, ha raggiunto la sua nuova squadra, il Chelsea a Las Vegas per una tournè che il club di Premier sta giocando negli States. Le sue parole da nuovo giocatore dei Blues sono di tutta stima, come riporta il Corriere dello Sport. Da Milano dov’era in attesa di notizie a Las Vegas per unirsi ai nuovi compagni passando per Londra dove ha svolto e superato le visite mediche. Sono state frenetiche le ultime ore di Kalidou Koulibaly, nuovo difensore del Chelsea dopo otto stagioni al Napoli. Aveva fatto emozionare tutti con la lettera d’addio social – gli ha risposto ieri il Napoli ed è stata sentita anche la risposta di Di Lorenzo («Grazie di tutto comandante») che da lui e Insigne ha ereditato la fascia – e poi s’è dedicato alla sua nuova avventura con le prime parole da difensore dei Blues con cui ha firmato un contratto fino al 2026: «Il mio sogno è sempre stato quello di giocare in Premier League, potevo essere qui già nel 2016. Il Chelsea è una delle squadre più importanti al mondo». La società inglese ha invaso i suoi account ufficiali per l’annuncio, ha giocato coi tifosi tra indizi e poi tante foto di Koulibaly che indossa fiero la maglia del Chelsea appena arrivato a Las Vegas per unirsi ai nuovi compagni.