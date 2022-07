Kim tra Napoli e Rennes c’è ancora margine per averlo in azzurro

La quasi beffa del Rennes per Kim Min-jae può essere solo stata rimandata: a meno che i francesi non si siano stufati dei giochetti del sudcoreano. Intanto con il Fenerbahce l’appuntamento di ieri è slittato, probabilmente per indebolire l’apparente posizione di forza del club turco. In ogni caso, Kim ha messo il Napoli davanti al Rennes, sennò già starebbe lì visto che i transalpini verserebbero senza batter ciglio i 20 milioni della clausola. Fonte: Il Mattino