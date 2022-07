Juan Jesus: “Voglio stare per tanti anni ora a Napoli, perché sono felice”

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha parlato in una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, e tra le altre cose ha sottolineato la felicità nel giocare in una squadra come il Napoli.

Eri arrivato tra lo scetticismo, che hai subito zittito. E’ una soddisfazione?

“Io sono sempre stato professionale, anche all’Inter e alla Roma. Mi dispiace non aver contributo negli ultimi due anni prima di Napoli, ma perché non mi facevano dare il mio contributo. Io voglio stare per tanti anni ora a Napoli, perché sono felice. C’è quest’anno di riconferma, poi vedremo, ma non possiamo terminare poi la storia troppo presto. Ho fatto 5 anni all’Inter, 5 alla Roma e voglio rimanere almeno 5 al Napoli. Sono qui per dare il mio meglio”.