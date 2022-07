Juan Jesus su Koulibaly: “Lo ringrazio, è un pezzo di storia che ci lascia”

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, e tra le altre cose ha voluto salutare Kalidou Koulibaly, ceduto al Chelsea. Un saluto a Koulibaly.

“Lo ringrazio. Koulibaly è stato per tanti anni in Serie A, è un pezzo di storia, un grandissimo difensore che farà benissimo anche in Inghilterra. Gli facciamo un in bocca al lupo, speriamo faccia sempre bene. E’ un pezzo di storia che ci lascia, ma ognuno fa le sue scelte di vita. Dispiace perdere un compagno importante nello spogliatoio, ma ora dobbiamo proseguire la storia del Napoli con i calciatori che sono rimasti. I giocatori vanno e vengono, la squadra resta. Speriamo di fare una stagione ancor più bella della scorsa”.