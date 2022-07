Il Napoli non molla Kim e farà leva su un aspetto in particolare

In ogni sessione di mercato c’è sempre il tormentone estivo e anche in questo caso non ci sono eccezioni, Si tratta del difensore del Fenerbache Kim Min Jae e se lo stanno contendendo il Napoli e il Rennes. Il club francese ha da tempo l’accordo con il giocatore per l’ingaggio, ma la società partenopea non ha mollato la presa. La sensazione, come riporta il Corriere dello Sport, è che il Napoli è pronto a pagare la clausola e farà leva sul fatto di giocare la Champions. Il difensore sud-coreano è tentato, ma al Rennes ritroverebbe Genesio che lo ha allenato in passato. Insomma si attenderanno sviluppi nelle prossime ore, ma occhio anche a Diallo e Tanganga ma che piacciono anche al Milan, oltre ad Acerbi. Sostituire Koulibaly non sarà semplice, ma De Laurentiis e Giuntoli, ieri sera assenti alla presentazione della squadra, vorranno l’acquisto in breve tempo.

La Redazione