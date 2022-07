FOTO – Ostigard in partenza da Roma per Dimaro

Leo Ostigard, ormai ex Brighton, è un nuovo giocatore del Napoli, e ieri ha svolto le visite mediche a Roma, a Villa Stuart, ed ora è in partenza per Dimaro dove si aggregherà alla squadra e si metterà a disposizione di mister Spalletti, come riportato dal sito Gianlucadimarzio.com.

Il difensore norvegese arriva in azzurro dal Brighton a titolo definitivo per 5 milioni di euro più 3 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Per Ostigard si tratta di un ritorno in Italia, dopo i sei mesi trascorsi con la maglia del Genoa.

Nella passata stagione si è diviso tra Championship e Serie A: dopo aver iniziato il campionato con la maglia dello Stoke City, nella finestra di mercato invernale si è trasferito al Genoa, dove ha collezionato 14 presenze in campionato e una in Coppa Italia.