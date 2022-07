EUROCALCIO FEMMINILE – Svezia e Olanda ai quarti, l’Italia potrebbe sfidare le scandinave

In attesa che domani l’Italia del c.t. Milena Bertolini affronterà il Belgio, dove dovrà vincere e sperare che la Finlandia non faccia altrettanto, questa sera si sono giocate le gare del girone C. La Svezia ha vinto per 4-0 contro il Portogallo, dove a segno anche il neo acquisto dell’A.c. Milan Asllani. L’Olanda invece batte per 1-4 la Svizzera. Le scandinave per differenza reti arrivano prime e potrebbero essere loro le avversarie delle azzurre, ma questa è un’altra storia.

SVEZIA D: Lindahl H., Andersson J., Angeldal F. (dal 25′ st Bennison H.), Asllani K., Bjorn N. (dal 33′ st Rubensson E.), Blackstenius S., Eriksson M. (dal 10′ st Sembrant L.), Glas H., Ilestedt A., Kaneryd J. (dal 10′ st Schough O.), Rolfo F. (dal 25′ st Hurtig L.). A disposizione: Falk J., Musovic Z., Bennison H., Blomqvist R., Hurtig L., Jakobsson S., Kullberg E., Nilden A., Rubensson E., Schough O., Seger C., Sembrant L. Allenatore: Gerhardsson P..

PORTOGALLO D: Morais P., Amado C. (dal 34′ pt Marchao J.), Borges A., Costa C. (dal 39′ st Rebelo S.), Gomes D., Nazareth F. (dal 12′ st Faria A.), Norton A. (dal 39′ st Encarnacao T.), Pinto T., Silva D. (dal 12′ st Pinto F.), Silva D. (dal 12′ st Pinto F.), Silva J.. A disposizione: Costa R., Teixeira Pereira I., Correia A., Encarnacao T., Faria A., Marchao J., Marques V., Mendes C., Pinto F., Pires S., Rebelo S., Sousa Alves L. C. Allenatore: Neto F..

Reti: al 21′ pt Angeldal F. (Svezia D), al 45′ pt Angeldal F. (Svezia D), al 52′ pt Costa C. (autorete Portogallo D), al 9′ st Asllani K. (Svezia D), al 45′ st Blackstenius S. (Svezia D).

Ammonizioni: al 18′ pt Eriksson M. (Svezia D), al 30′ pt Kaneryd J. (Svezia D) al 38′ st Borges A. (Portogallo D).

SVIZZERA D: Thalmann G., Aigbogun E. (dal 13′ st Stierli J.), Bachmann R., Buhler L. (dal 13′ st Kiwic R.), Calligaris V., Crnogorcevic A., Mäendly S. (dal 13′ st Folmli S.), Maritz N., Reuteler G., Sow C. (dal 27′ st Xhemaili R.), Walti L. (dal 38′ st Mauron S.). A disposizione: Friedli S., Peng L., Folmli S., Humm F., Kiwic R., Marti L., Mauron S., Riesen N., Rinast R., Stierli J., Terchoun M., Xhemaili R. Allenatore: Nielsen N..

OLANDA D: van Domselaar D., Beerensteyn L. (dal 29′ st Leuchter R.), Groenen J., Janssen D., Martens L. (dal 29′ st Brugts E.), Nouwen A. (dal 19′ st Casparij K.), Roord J. (dal 19′ st Pelova V.), Spitse S., van de Donk D. (dal 45′ st Egurrola D.), van der Gragt S., Wilms L.. A disposizione: Lorsheyd B., Weimar J., Brugts E., Casparij K., Dijkstra C., Egurrola D., Jansen R., Leuchter R., Olislagers M., Pelova V., van Dongen M. Allenatore: Parsons M..

Reti: al 8′ st Reuteler G. (Svizzera D) al 4′ st van der Gragt S. (Olanda D), al 39′ st Leuchter R. (Olanda D), al 44′ st Leuchter R. (Olanda D), al 45′ st Pelova V. (Olanda D).

