Due anni di Daspo per Empoli/Napoli del 24 aprile a due supporters azzurri

Il questore di Firenze Maurizio Auriemma ha emesso il daspo nei confronti di due tifosi napoletani per aver violato la legge contro la violenza negli stadi in occasione della partita Empoli- Napoli, disputata il 24 aprile scorso allo stadio Castellani di Empoli. Quel giorno un tifoso del Napoli ha impugnato due fumogeni agitandoli al passaggio della propria squadra, mentre un altro ha acceso un fumogeno all’interno dello stadio e lo ha fatto cadere sugli spalti.La Digos di Firenze, anche in collaborazione con i colleghi di Napoli, ha identificato i due supporter, di 25 e 52 anni, entrambi originari del capoluogo campano. A loro il questore di Firenze ha imposto il divieto di accesso a manifestazioni sportive per la durata, rispettivamente, di 2 e di 1 anno. Fonte: mattino.it