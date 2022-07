C’è il rinnovo per Meret non per Ounas che ha 2 destinazioni

C’è tensione anche per il rinnovo con Ounas con cui non si parla più di rinnovo: sondato da Salernitana e Lecce sia pure ancora senza troppa convinzione. Meret rinnova fino al 2027, perché di sicuro gli azzurri non fanno andare via a parametro zero un investimento da 25 milioni: poi ne serve un altro. Certo, Sirigu. Fonte: Il Mattino