AMICHEVOLE – Napoli-Perugia 4-1, i top e i flop della squadra azzurra

Dopo il test contro l’Anaunia, il Napoli ha affrontato oggi pomeriggio a Carciato, il Perugia, sfida che certamente ha dato altri riscontri. Gli azzurri passano in vantaggio con Kvaratskeila che batte con un secco diagonale Gori. Gli umbri sfiorano il pari con Iannoni e Melchiorri, ma entrambi i tiri finiscono fuori di poco. I partenopei tornano a spingere e raddoppiano con Anguissa che di forza sfrutta la respinta del portiere del Perugia. Ad inizio ripresa gli ospiti accorciano le distanze con Melchiorri, non bene Zanoli. Passano pochi minuti e arriva il tris del Napoli con Politano. Nel finale tanti cambi e arriva la quarta rete degli azzurri con Petagna dal dischetto. Ecco le pagelle della sfida di Carciato.

Top

Juan Jesus 6,5 – Era il primo test stagionale per Juan Jesus, dopo soprattutto la nascita della piccola Maja. Ebbene sul piano fisico e tecnico ha dimostrato di essere in discreta condizione. Un paio di belle diagonali difensive, questo fino al momento del cambio.

Mario Rui 6,5 – Se nel primo test con l’Anaunia, aveva svolto il classico compitino, oggi contro il Perugia è stato davvero molto attento. Bene in fase di spinta e tanta grinta. Insomma una partita da “guerriero” e sfiora il gol alla “Quagliarella”.

Lobotka 7 – Lo slovacco in un anno è cambiato tutto. Da giocatore che era quasi messo in un angolo, a tutto fare in mezzo al campo. Non perde nemmeno un pallone e al Perugia gli viene il mal di testa.

Anguissa 7 – Dopo la rete e le giocate contro l’Anaunia, il centrocampista del Camerun, si ripete contro il Perugia. Fisico e qualità fuori dal comune e anche contro gli umbri va a segno. Insomma sarà dura togliergli il posto.

Politano 6,5 – In pochi giorni da giocatore che sembrava sul mercato, ad elemento che sembra non volersene andare tanto facilmente. Anche oggi entra e fa la differenza, spunto personale e tiro nell’angolo. L’ex di Inter e Sassuolo sta lanciando segnali e Spalletti apprezza.

Lozano 6,5 – Dal match contro l’Anuania che sembrava lontano dalla forma migliore, ad alcuni segnali incoraggianti. Spunti più continui a destra e cross per i compagni, Manca poco, ma sembra fare i passi in avanti che vuole il mister.

Kvaratskeila 6,5 – Il georgiano, pronti via, segna con un bel triangolo con Osimhen e piazza la palla nell’angolo. Cerca sempre lo spunto a sinistra e si accentra sulla destra. Solo un paio di dribbling non riusciti ma il materiale c’è.

Petagna 6 – Per il “Bulldozer” del Napoli potrebbe essere stata l’ultima gara, visto che sembra davvero ad un passo al Monza. Suo l’assist per il gol di Politano e poi si procura il rigore che trasforma con freddezza. I prossimi giorni se ne saprà di più, ma questa è un’altra storia.

Flop

Zanoli 5,5 – Inizio ripresa e il classe 2000 di Carpi non respinge bene e Melchiorri ne approfitta. Meglio dopo l’errore, ma certo che gli manca ancora l’esperienza che solo giocando la si acquisisce.

Fabian Ruiz 5,5 – Se si esclude un tiro e un lancio, lo spagnolo non sembra ancora al massimo. Un paio di palloni persi a centrocampo. Deve trovare la continuità e la posizione nella linea a tre a centrocampo.

Ounas 5 – Parte a sinistra o si accentra il franco-algerino fa fatica a trovare la giusta gamba anche in gare amichevoli. Rispetto alla prima sfida, meglio in alcuni momenti, ma sembra lontano dall’essere una valida alternativa per Spalletti.

A cura di Alessandro Sacco