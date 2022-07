UFFICIALE – Ritorno al Bari del centrocampista Mallamo

SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Atalanta Bergamasca Calcio i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista milanese Alessandro Mallamo (22.03.1999, Vizzolo Predabissi).

Per il giovane ‘tuttocampista’, come lo ha spesso definito il DS Polito, è un ritorno in maglia biancorossa dopo aver vissuto da protagonista la stagione del ritorno in B dei ‘galletti’. Per lui 34 presenze, 1800 minuti giocati, 2 assist, 1 rigore procurato e le marcature contro Paganese, Modena in Supercoppa e soprattutto l’indimenticabile perla contro il Foggia sotto il diluvio dello ‘Zaccheria’. Sarà da questo pomeriggio a disposizione di mister Mignani a Roccaraso.

Bentornato Ale !

Fonte: sscalciobari.it