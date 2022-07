Sì, Diallo piace, ma chiede il doppio dell’ ingaggio di Kim

Prima, la priorità era riempire la casella “quarto centrale”, ora occorre sostituire Koulibaly. Premesso che il difensore senegalese è uno di quelli che “quasi” non si sostituisce, ma…oltre a Kim? Da un paio di giorni si parla tanto di Diallo, in uscita dal Paris Saint Germain. La richiesta, però, è di 30 milioni per il cartellino (troppi per De Laurentiis, che non si vuol spingere oltre i 20 che verserebbe per Kim) e, soprattutto, chiederebbe un ingaggio doppio rispetto a quello del coreano, visto che in Francia guadagna circa 5 milioni netti. Lo scrive Sportmediaset.