SERIE B FEMMINILE – Massimo Ricci confermato sulla panchina del Ravenna Women

Dopo aver conseguito il patentino Uefa A durante il campionato appeno concluso, Massimo Ricci sarà alla guida tecnica della Prima Squadra per la stagione sportiva 2022/2023.

Massimo inizia ad allenare i settori giovanili già nel 2007. Nel calcio femminile inizia come secondo allenatore nel Asd Castelvecchio per tre anni e poi nel San Zaccaria per due anni e mezzo. Nel 2017 inizia la sua carriera come tecnico al Centro Federale Territoriale di Gatteo Mare dove ha avuto la possibilità di acquisire competenze relative alle nuove metodologie che la FIGC Settore Tecnico e SGS propone per le scuole calcio.

Attore primario della nascita del Settore giovanile giallorosso, ha acquisito ulteriore esperienza di campo iniziando il suo percorso da secondo allenatore affiancando Mr Recenti.

Queste le sue parole: ”Sono arrivato a Ravenna 3 anni fa con l’obiettivo di sviluppare il settore giovanile giallorosso costruendo qualcosa di identitario. Oggi essere al vertice di questa piramide mi rende molto orgoglioso e felice di aver fatto questa scelta. La volontà del Club è molto chiara, creare uno Staff locale che possa creare un’identità locale nel calcio femminile. Il campionato è sempre più competitivo, le figure sono sempre più professionali. Cercheremo attraverso il lavoro e l’entusiasmo di raggiungere il nostro obiettivo”.

Fonte: ravennawomenfc.it