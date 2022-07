Report allenamento da Dimaro: per Olivera intera seduta in gruppo

Report allenamento da Dimaro – Mattinata di lavoro sul campo di Carciato per il Napoli. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra e in campo ha svolto esercitazione tattiche a metà campo ed esercitazione tecnico tattica con conclusioni in porta. Olivera ha svolto l’intera seduta in gruppo.

Dal sito ufficiale della SSCN