Petagna vicinissimo al Monza: la prossima settimana si chiude

Ieri si diceva che il Napoli non fosse più tanto propenso alla cessione e che avrebbe riconfermato Andrea Petagna. Intanto il calciatore avrebbe dato il suo ok al trasferimento al Monza ed il CDS scrive di un accordo molto vicino alla definizione: “Già la prossima settimana potrebbe definire col Napoli i dettagli del trasferimento dell’attaccante alla corte di Giovanni Stroppa (54). L’intesa di massima del resto c’è da tempo (5 milioni per il prestito e 10 come riscatto) con il giocatore che ha ribadito la sua disponibilità a partire in questa sessione di mercato, dopo una stagione passata ai margini del club”.