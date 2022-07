Per Deulofeu si passa dalla calma apparente alla carica

Il d.s. Giuntoli una settimana fa disse che Deulofeu non era mai stato contattato, ovviamente era un’amabile bugia, come si dice in tempo di mercato. La giornata di ieri, come riporta il Mattino, si è passato alla calma apparente, al rilancio per il jolly spagnolo. La cifra si aggira sui 16 milioni, senza contropartite tecniche e si attende la risposta del club friulano nelle prossime ore. Ounas sembra ormai destinato alla Francia e gli agenti di Elmas sono in contatto con il Milan. Deulofeu, tra l’altro entra nel reinvestimento dei 40 milioni della cessione di Koulibaly. Ancora qualche giorno e si saprà la verità.

La Redazione