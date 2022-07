Meret non rappresenta una sicurezza per Spalletti. Due profili internazionali all’orizzonte

Il Napoli ha un’altra emergenza a cui dare priorità, la porta, con Ospina che non ha rinnovato ed ha cambiato aria, firmando per l’Al-Nassr, e Meret che non dà sicurezza a Spalletti, come scrive Calciomercato.com.

Il Napoli vuole blindare Meret, ne è stato praticamente annunciato il rinnovo da parte del direttore sportivo Giuntoli in conferenza. Però non rappresenta una sicurezza per Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha ripetuto più volte la volontà di aggiungere in rosa un portiere del livello di Meret, che si giochi il posto e non che sia una semplice riserva dell’ex Udinese e Spal.