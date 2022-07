Mercato: il Napoli non molla Kim, occhio a Simeone, stallo per Fabian

Mercato –con Kim per l’improvvisa frenata. Il piano B ha un nome: Abdou Diallo, in uscita dal Paris Saint Germain e che pure piace assai: il Psg potrebbe aprire al prestito, ma l’intoppo è l’ingaggio. Senesi del Feyenoord non fa fare salti di gioia, così come Acerbi. Ostigard non verrà qui a Dimaro Folgarida, ma sarà disponibile direttamente a Castel diSangro.

“Tornata la calma” tra Politano e Spalletti, messe da parte le incomprensioni. Stallo per Fabian e questa situazione agevola il desiderio degli azzurri di prolungare il contratto con lo spagnolo. In avanti, un walzer. atri,

Broja si è fatto male in allenamento a Los Angeles e c’è un po’ di ansia per le condizioni del suo piede. Occhio a Simeone del Verona. Chiaro che va liberata una casella in attacco. Galliani è pronto a rimodulare l’offerta per Petagna in questo Monza così piacevolmente italiano: basta che elimini la permanenza in serie A come opzione per il riscatto e l’affare potrà chiudersi.