Kvara e Spalletti: “Il mister è una persona fantastica e imparerò tanto da lui”

Sorride, mentre racconta le emozioni italiane il neo acquisto ex Rubin Kazan e Dinamo Batumi Kvica Kvaratskeila ieri in conferenza stampa: «Napoli è una città molto bella: prima di arrivare me ne avevano parlato benissimo ma onestamente credo di non aver mai visto una città così bella». Kvicha è ben informato anche sulla passione del popolo azzurro: «Mi hanno detto che i tifosi sono fantastici e che quando si va in giro tutti sanno chi sei. Forte! Bello». Poi, la squadra: «Ho trascorso in gruppo soltanto una settimana, ma questi giorni mi sono piaciuti molto. È ovvio che mi servirà un altro po’ di tempo per ambientarmi». Anche nel calcio di casa nostra: «Ho bisogno di tre o quattro mesi per imparare la lingua, che sto già studiando, e la realtà del calcio italiano. Voglio capire tutti i meccanismi tecnici e tattici». In quest’ottica, Spalletti è il suo maestro: «L’ho conosciuto prima di venire a Napoli: è una persona fantastica e ho già imparato tanto da lui. E continuerò a farlo».

Fonte: CdS