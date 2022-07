Kvara e Insigne: “Nessun paragone e il Napoli l’ho scelto senza avere dubbi”

Le prime parole napoletane di Khvicha. In georgiano, per la precisione, tant’è che al suo fianco c’è un’interprete a supporto di questo ragazzo di 21 anni acquistato dal Napoli per sostituire Insigne. Nessun parallelismo e neanche suggestioni, ci mancherebbe, ma è chiaro che l’eredità è importante. Pesante. «Per me è un vero onore indossare la maglia del Napoli. Giocare in una grande squadra è molto stimolante: sono qui per dare il massimo». Il suo agente, qualche settimana fa, ha svelato la corte di Paratici ai tempi della Juve e al Tottenham, nonché i contatti con il Milan: «C’erano tanti discorsi e tante offerte, ma quando è arrivata l’offerta ufficiale del Napoli ho deciso in un attimo. Non ci ho pensato su due volte e ho scelto: è una squadra molto forte, gioca un buon calcio, e in questi primi giorni ho capito di aver preso la decisione giusta».

Fonte: CdS