Kim era nel radar  dell’Inter, poi è apparso Bremer   

Per il momento è uscito dai radar o comunque non è più una priorità, ma fino a due-tre mesi fa, quando l’addio di De Vrij era più possibile rispetto a ora, l’Inter ha pensato a Kim Min-Jae, il sudcoreano che il Napoli sta cercando di acquistare per farne l’erede di Kalidou Koulibaly. Alla prima stagione in Europa, gli 007 nerazzurri erano stati impressionati dalla sua personalità, ma la trattativa non è mai decollata sia a causa della clausola da venti milioni sia perché il primo rinforzo per la difesa resta Bremer. In via della liberazione e ad Appiano, però, Kim lo conoscono bene. Fonte: CdS