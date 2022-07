Il neo padre Jesus sbarcato a Dimaro, una novità nella seduta di ieri

A Dimaro in mattinata ha svolto l’intera seduta in gruppo Olivera, uno dei grandi assenti (con Fabian) della prima amichevole. Si è rivisto, nel pomeriggio, anche Juan Jesus, tornato dal Brasile dopo la nascita della piccola Maya. Il difensore ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo. Con Spalletti lavoro specifico in mediana, confermati i tre centrocampisti, nel gioco delle coppie si sono alternati Demme con Lobotka, Elmas con Zielinski e Anguissa con Fabian. Dagli spalti applausi per tutti, qualche ovazione per Lobotka durante uscite nello stretto e per Meret. Nel pomeriggio, a fine seduta, Spalletti si è fermato a osservare Osimhen e la sua esercitazione sulle conclusioni al volo col mancino. Fonte: CdS