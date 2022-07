Il Mattino – Il Napoli offre un aumento d’ingaggio a Fabian, ecco la cifra

Anche per Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli si è in attesa di conoscerne il futuro. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli avrebbe offerto un rinnovo di contratto per Fabian Ruiz, centrocampista azzurro, alzandolo dagli attuali 1.5 milioni a 2.2 e offrendogli un quinquennale. Non è ancora arrivata nessuna offerta per il calciatore ed è attesa la risposta dello spagnolo.