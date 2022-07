Kvara, lo stesso simbolo di Spalletti: “Ho fatto la scelta giusta”

Stile, magia e tecnica, Kvara. Famiglia credente, indossa una croce (come Spalletti): il papà Badri gli ha promesso che non lo farà sentire solo e che, se vuole, andrà a vivere con lui a Napoli. Ha scelto il 77 perché «il 7 è occupato e vorrei giocare con quello quando sarà possibile». Classica infanzia calcistica: tutto il tempo in strada, non lasciava andare la palla nemmeno a letto. Materia preferita a scuola: la matematica. «Ma non chiedetemi di contare i gol che voglio fare: spero di farne tantissimi». Ha un piatto preferito: le patate fritte. Il primo stipendio incassato con il Rubin lo ha distribuito tra le famiglie del suo paese, Tsalenjikha. «Ho scelto il Napoli perché è una squadra molto forte, perché fa un buon calcio. Quando ho saputo dell’offerta ufficiale del Napoli non ci ho pensato un attimo, ho accettato subito. Ho preso una decisione giusta, questa prima settimana mi è piaciuta molto. Poi ovviamente mi ci vorrà un po’ di tempo per ambientarmi».

Fonte: Il Mattino