Giuffredi, ag. Politano: “Sono venuto a Dimaro per far capire due cose a Matteo, e parlare con Spalletti”

Mario Giuffredi, agente di Politano, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, e tra le altre cose ha sottolineato il motivo del suo arrivo a Dimaro, dove il Napoli è in ritiro. “Sono venuto a Dimaro anche per fare due chiacchiere con l’allenatore e la società e far capire due cose a Matteo. Io e la società sappiamo cosa fare e non ci sono problemi. Percentuali? Cinquanta e cinquanta, permanenza e addio. Siamo ancora distanti dalla fase importante del mercato e dalla richiesta congrua per il calciatore e per il club”.