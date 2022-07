EURO CALCIO FEMMINILE – Ai quarti Germania e Spagna

Questa sera si sono giocate le gare della terza giornata del girone B degli Europei femminili. La Germania, già certa del passaggio del turno e del primo posto, ha battuto per 3-0 la Finlandia. In gol per le tedesche Khleinerme, l’esperta Popp e Anyomi. Ora ai quarti di finale la sfida contr l’Austria. Nell’altra sfida la Spagna batte la Danimarca, dopo la sfida molto combattuta. Decisiva per le iberiche la rete di testa di Carmona su cross di Mariona e affronterà le padroni di casa dell’Inghilterra.

FINLANDIA D: Alanen E., Engman A. (dal 26′ st Ahtinen O.), Heroum N., Kemppi J., Koivisto E. (dal 1′ st Auvinen A.), Kollanen H. (dal 21′ st Oling R.), Kuikka N., Pikkujamsa E., Sallstrom L. (dal 36′ st Rantanen A.), Summanen E. (dal 21′ st Sainio E.), Talaslahti K. (Portiere). A disposizione: Ahtinen O., Auvinen A., Myllyoja P. (Portiere), Oling R., Rantala J., Rantanen A., Sainio E., Tamminen A. (Portiere) Allenatore: Signeul A..

GERMANIA D: Buhl K. (dal 19′ st Brand J.), Dabritz S., Dallmann L. (dal 31′ st Freigang L.), Doorsoun-Khajeh S., Frohms M. (Portiere), Gwinn G. (dal 1′ st Anyomi N.), Hegering M. (dal 1′ st Hendrich K.), Huth S. (dal 19′ st Wassmuth T.), Kleinherne S., Lattwein L., Popp A.. A disposizione: Anyomi N., Berger A. (Portiere), Brand J., Freigang L., Hendrich K., Lohmann S., Magull L., Schult A. (Portiere), Wassmuth T. Allenatore: Voss-Tecklenburg M..

Reti: al 40′ pt Kleinherne S. (Germania D), al 3′ st Popp A. (Germania D), al 18′ st Anyomi N. (Germania D).

Ammonizioni: al 20′ st Summanen E. (Finlandia D).

DANIMARCA D: Christensen L. (Portiere), Harder P., Holmgaard K., Junge-Pedersen S., Kuhl K. (dal 13′ st Troelsgaard S.), Madsen R. (dal 28′ st Larsen S.), Pedersen S., Sevecke R., Sorensen S., Thomsen J. (dal 28′ st Nadim N.), Veje K. (dal 35′ st Holmgaard S.). A disposizione: Bredgaard S., Bruun S., Gejl M., Gevitz L., Holmgaard S., Larsen S., Nadim N., Nielsen L. (Portiere), Svane K. (Portiere), Svava S., Thrige S., Troelsgaard S. Allenatore: Sondergaard L..

SPAGNA D: Batlle O., Bonmati A., Caldentey M., del Castillo A. (dal 35′ st Aleixandri L.), Garcia L. (dal 1′ st Gonzalez Rodriguez E.), Garcia S. (dal 1′ st Cardona M.), Guijarro P., Mapi Leon, Ouahabi L. (dal 1′ st Carmona O.), Panos S. (Portiere), Paredes I.. A disposizione: Abelleirar T., Aleixandri L., Cardona M., Carmona O., Gonzalez Rodriguez E., Guerrero I., Ivana, Lola (Portiere), Misa (Portiere), Pereira A., Pina C., Sarriegi A. Allenatore: Vilda J..

Reti: al 45′ st Cardona M. (Spagna D).

