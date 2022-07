Esposito (Ex Napoli): “Non so a che gioco stia giocando De Laurentiis”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Massimiliano Esposito, ex calciatore: “Questa estate la sto vivendo come tutti i tifosi napoletani. Anche quella di Ospina è una grossa perdita. Non so a che gioco stia giocando De Laurentiis, però, nell’anno in cui si è raggiunta la Champions League non credo questa di oggi sia una rosa competitiva per affrontare questa competizione o arrivare tra le prime posizioni del campionato. Colpo di teatro? Mi auguro per il Napoli e per i tifosi che De Laurentiis riesca a fare un colpaccio. Le prime quattro di campionato sono abbordabili e fare risultato pieno gliela farebbe giocare con le favorite. Recuperare punti nel campionato italiano non è semplice se non hai una rosa competitiva. In qualità di tifoso faccio fatica a pensare che vinceremo tutte e 4 le prime partite. Mandare via pezzi importanti come Insigne, Koulibaly e Mertens prendendo perfetti sconosciuti, mi lascia interdetto. Se prendi Dybala non risolvi i problemi in attcco. Sostituire Koulibaly non è cosa semplice ed in giro ci sono pochi giocatori che possiamo paragonargli. Speriamo che De Laurentiis e Giuntoli abbiano preparato qualcosa per noi napoletani altrimenti la vedo dura”.