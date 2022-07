ESCLUSIVA – Forte interessamento di un club di B per Ambrosino

In casa Napoli ci sono diversi temi di mercato da risolvere, ma a Dimaro con la prima squadra ci sono diversi giovani che si stanno allenando e provare a mettersi in mostra. Nel corso dell’amichevole contro l’Anaune, ha segnato la decima rete il classe 2003 Giuseppe Ambrosino. Sul ragazzo di Procida ci sarebbero possibilità di mercato. Secondo quanto raccolto da alcune nostre fonti, il Bari avrebbe fatto dei passi in avanti per il capocannoniere del Napoli Primavera con 20 reti. Il club di Luigi De Laurentiis sarebbe l’ideale per mettersi in mostra, compreso che verrà monitorato dal d.s. Giuntoli e dallo scouting. Si aspettano nelle prossime settimane notizie in merito, ma sembra la società pugliese avere un discreto vantaggio sul classe 2003 di Procida.

A cura di Alessandro Sacco