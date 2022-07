Dimaro – Presentazione della squadra. Spalletti ai tifosi: “Mai deve mancare il vostro supporto”

Stasera in piazza a Dimaro, dove il Napoli è in ritiro di preparazione, è stata presentata ufficialmente la squadra azzurra, e l’unico che ha parlato è stato il tecnico Luciano Spalletti, che, tra le contestazioni di alcuni tifosi, ha ricordato quanto importante sia l’entusiasmo ed il supporto del pubblico partenopeo. “Alcuni calciatori, come Ospina, Ghoulam, Koulibaly, Mertens e Insigne sono andati via e portano con sé molte cose. Altri ne sono arrivati e hanno portato nuovo entusiasmo, e altri ancora ne arriveranno. Questo è il calcio. Quello che non deve mancare mai è il vostro supporto ed il vostro entusiasmo. Stiamo uniti e forza Napoli”