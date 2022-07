Dimaro: Napoli/Perugia con qualche modifica di formazione

Ci sarà qualche modifica rispetto all’undici titolare visto all’opera contro l’Anaune. Osimhen scalpita, Kvara verrà confermato sulla sinistra in attacco, Lobotka sarà perno della mediana così come Di Lorenzo dietro che esibirà fiero la fascia da capitano. Giovedì ha brillato, tra gli altri, anche Politano, due gol per eclissare le ultime polemiche in attesa di cenni dal mercato. Quella di domani, contro il Perugia di Castori, squadra di Serie B reduce dal piazzamento play-off nell’ultimo campionato, sarà l’ultimo test trentino prima dei quattro internazionali di Castel di Sangro contro Adana (27 luglio), Maiorca (31 luglio), Girona (3 agosto) ed Espanyol (6 agosto).

Fonte: CdS