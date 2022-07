DIFESA – Ostigard sta arrivando in Italia, manca poco per l’azzurro

Il Napoli è in una sorta di full-immersion per il mercato, soprattutto per quanto riguarda il sostituto di Koulibaly, oggi ufficialmente del Chelsea, ma nel frattempo attende Leo Ostigard. Il calciatore norvegese ha giocato per 6 mesi al Genoa, ma è di proprietà del Brighton. Da tempo il club azzurro ha raggiunto l’intesa con la società inglese, ma si sa che i contratti di De Laurentiis sono molto laboriosi. Secondo il Corriere dello Sport, il difensore scandinavo è in partenza per l’Italia, dove svolgerà le visite mediche, prima poi del famoso twitter presidenziale. Ostigard prenderà il posto di Tuanzebe e Luperto, ovvero il quarto, poi si penserà al post K2 e lì c’è l’imbarazzo della scelta.

La Redazione