CdS – Presentazione Napoli, tra ovazioni per Osimhen e fischi per De Laurentiis

La stagione del ha preso il via con la tradizionale presentazione ufficiale a Dimaro in Piazza Madonna della Pace. Presenti la squadra azzurra al gran completo e i dirigenti del club partenopeo, ma non Aurelio De Laurentiis, che non si è presentato sul palco ed è stato contestato dai tifosi, come scrive il Corriere dello Sport.

Grande cornice di pubblico, che già in giornata al campo di allenamento aveva gremito le tribune. I tifosi, in attesa dell’arrivo della squadra, hanno intonato alcuni cori per Kalidou Koulibaly: nonostante la cessione al Chelsea il difensore senegalese è rimasto nel cuore di buona parte dei supporters. Nel corso della serata i tifosi hanno dedicato diversi cori anche per un altro grande assente, Dries Mertens.

Tutti i giocatori sono poi saliti sul palco, ad uno ad uno, seguiti dallo staff tecnico e dallo staff medico. Ovazioni particolari per il nuovo capitano Giovanni Di Lorenzo, per Mario Rui, Kvaratskhelia e soprattutto Osimhen. Non sono mancati anche i cori per un grande assente, Dries Mertens: molti sperano in un suo ritorno.

Il sindaco di Dimaro, Andrea Lazzaroni, nei festeggiamenti ha citato Aurelio De Laurentiis, e sono arrivati immediati i buu e i fischi per il patron degli azzurri, che non si è presentato sul palco