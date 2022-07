Zazzaroni: “Un modo per rassicurare i tifosi non c’è”

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “Un modo per rassicurare i tifosi non c’è. Se arrivano Ostigard e Kim non è male, anzi. Avanti ci aspettiamo tanto da Kvaratskhelia e Osimhen. Se si fa un investimentino la squadra non mi dispiacerebbe. Dispiace che quello che doveva accadere lo scorso anno è successo quest’anno con numeri diversi. 40 milioni per Koulibaly, Insigne a zero e Mertens a zero. Deulofeu? Sembrava una cosa vicina, non se ne parla più. Dybala è quasi impossibile per mille ragioni tra le quali i diritti d’immagine. Credo che Dybala abbia in testa qualcos’altro. Bremer si è più o meno promesso all’Inter. La Juve non scende sotto gli 80 milioni per De Ligt e il Bayern è a 60. Quando venderà Lewandowski prenderà De Ligt e la Juve andrà su Bremer.”