UFFICIALE – Sara Tamborini nuovo rinforzo per l’attacco del Napoli femminile

Nata ad Angera in provincia di Varese il 3 maggio del 2001, Sara Tamborini è un nuovo attaccante del Napoli Femminile. Cresciuta calcisticamente nel Milan, Tamborini – protagonista anche con la Nazionale (U16 e U17) – ha esordito in A con la maglia rossonera nel dicembre del 2019. In massima serie ha collezionato 21 presenze e quattro reti con Milan (11 presenze e tre gol) ed Empoli (stagione 2021/2022 – 10 presenze ed un gol). La rete di Tamborini in Empoli-Napoli Femminile (penultima giornata dello scorso campionato) è stata una vera e propria perla, a dimostrazione delle qualità di Sara. “Sono molto felice di approdare in maglia azzurra – spiega Tamborini –, per me è la prima esperienza in B e credo possa rappresentare il classico passo indietro per farne due in avanti. Arrivo in una piazza prestigiosa, non vedo l’ora di sentire il calore dei tifosi napoletani del quale mi hanno parlato alcune mie ex compagne di squadra ad Empoli”.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile