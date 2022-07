Spalletti su Di Lorenzo: “Non si sceglie da tempo il più anziano!”

C’era grande curiosità per la scelta del nuovo capitano, la squadra e l’allenatore hanno puntato su Giovanni Di Lorenzo per la prossima stagione: «Spesso si fa un po’ di confusione, oggi come capitano non si sceglie il “più anziano” ma quello che ha rapporto con società, città, che gode della stima dei compagni, che ha spessore internazionale, che ha equilibrio caratteriale per rapportarsi con gli arbitri e che abbia la stima dell’ambiente calcistico in generale e, ancora, che abbia il rispetto di arbitri e avversari e poi…che piaccia anche a me (ride, ndr). Di Lorenzo è il capitano perfetto».

Fonte: CdS