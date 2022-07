SKY – Kim si allontana, ma possibile colpo Diallo per il Napoli

Il Napoli è sempre alla ricerca del difensore che dovrà prendere il posto di Kalidou Koulibaly che è andato al Chelsea. Secondo Gianluca Di Marzio, nel corso di “Speciale calciomercato, l’Originale”, ci sono aggiornamenti per la retroguardia azzurra. Su Kim si continua a trattare, ma occhio al Rennes che offrirà 19,5 milioni, ovvero tutta la clausola rescissoria chiesta dal Fenerbache. Dovesse non andare in porto, si sta trattando per Diallo del Psg. Anzi sembra un’operazione di mercato avanzata, visto che non c’è il problema del cartellino, mentre si troverà l’intesa per l’ingaggio del senegalese, curiosità stesso ruolo e connazionale di K2. Si era fatto un tentativo per Akanji del Dortmund ma non con ottimi risultati. Su Dybala infine c’è la voglia di prenderlo, ma sempre c’è l’ostacolo dei diritti d’immagine.

La Redazione