SKY – Blitz del Napoli a Parigi per Diallo e c’è un alleato speciale. L’alternativa viene da Manchester

Il Napoli è sempre alla ricerca del sostituto di Koulibaly e certamente non sarà Kim, visto che il Rennes gli offrirà un ricco ingaggio e pagherà la clausola. Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio nel corso di “Speciale calciomercato l’Originale” arrivano aggiornamenti di mercato. “In serata c’è stato un blitz del club azzurro a Parigi per Diallo. Potrebbe essere un altro senegalese per la difesa, anzi pare che Koulibaly stia facendo da sponsor. Prima bisogna trovare l’intesa sull’ingaggio e poi trattare con il Psg. In caso negativo della trattativa, si andrà su altri profili Lindelof del Manchester United su tutti. Infine su Dybala, se l’argentino dovesse abbassare le pretese sull’ingaggio sarà una volata Roma e il club azzurro. Anche se i partenopei dovrebbero risolvere la questione dei diritti d’immagine”.

La Redazione