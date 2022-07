SKY – AdL è all’Hotel Rosatti. Due le priorità e c’è la suggestione Dybala

Da ieri, in tarda serata, De Laurentiis è arrivato a Dimaro, dove si è stabilizzato all’Hotel Rosatti. Su questo tema arrivano aggiornamenti dal giornalista di Sky Massimo Ugolini. “Il presidente del Napoli è in hotel e molto probabilmente non sarà al campo anche oggi pomeriggio. Si parla chiaramente di mercato con Giuntoli, per cercare il sostituto di Koulibaly. Un altro ruolo è il vice Anguissa, mentre resta viva la suggestione Dybala dove si sarà alla finestra per capire quando e se affondare il colpo”.

La Redazione