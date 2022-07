Schwoch: “Ad Osimhen manca essere decisivo nelle grandi sfide”

Stefan Schwoch, ex calciatore del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Quando una squadra viene riconosciuta in un attaccante vuol dire che ha fatto bene. Osimhen paga il fatto di non essere mai stato decisivo nelle grandi sfide con le varie Inter, Juve e Milan. Gli manca questo per fare il salto definitivo, però è un giocatore che è cresciuto anno dopo anno, attraverso il lavoro, non si risparmia. Deve migliorare qualcosina e quest’anno metterà un altro mattoncino. Sulla carta il Napoli è meno forte dell’anno scorso. Via Koulibaly, Insigne, Mertens, giocatori importanti che alzavano il tasso qualitativo. Speriamo possano essere sostituiti adeguatamente. Sono dalla parte di Spalletti quando spera di essere tra le prime quattro”.