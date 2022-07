Roma, inviata l’offerta per Dybala, si aspetta la risposta della Joya

Per il Napoli sarebbe una grande opportunità l’arrivo di Paulo Dybala, ma c’è la Roma che, stando a quanto riportato da TMW avrebbe consegnato l’offerta per la Joya, di fatto agendo tempestivamente rispetto al club partenopeo. La Roma prova a dare l’affondo decisivo per Paulo Dybala. Il club giallorosso ha infatti inviato poco fa la proposta ufficiale di contratto all’argentino per un quadriennale da 6 milioni di euro a stagione più bonus. Adesso il giocatore valuterà la proposta nelle prossime ore ed entro martedì darà la sua risposta ai capitolini. Roma dunque nettamente avanti rispetto a Inter e Napoli.