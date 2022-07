Rennes e Napoli in corsa per Kim. L’offerta partenopea è stata fatta, sarà lui a scegliere

Il Napoli ha puntato su Kim Min Jae, difensore del Fenerbahce, per sostituire Koulibaly, ceduto al Chelsea, ma la corsa è con il Rennes. Come riportato da TuttoNapoli, le ultime sul sudcoreano le riferisce su Twitter il giornalista turco di RMC Sport Loïc Tanzi: “È arrivata questa mattina l’offerta ufficiale del Napoli: 20 milioni di euro in due rate. Da parte del Rennes, assicuriamo che si continua a lavorare per il suo arrivo. I due club sono in lotta. Kim Min-Jae dovrà prendere una decisione“.