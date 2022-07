Nel 10-0 all’Anaunia, i primi lampi di Kvaraskeila e il gol del 2003 Ambrosino

Ieri pomeriggio era una semplice sgambatura con l’Anaunia Val di Non, Rappresentativa dilettantistica del Trentino, ma certamente gli spunti non sono mancati. A cominciare da Kvaratskeila che ha realizzato una doppietta e diversi spunti sulla sinistra. Da segnalare un Anguissa in gran spolvero, a segno con un tiro al volo e l’assist per il georgiano. Nel 10-0 anche le reti “giovani” del classe ’99 Zerbin e soprattutto di Ambrosino che prima aveva fallito dal dischetto, concesso da Osimhen, ma si riscatta con il gol finale. Bene anche Osimhen, anche se ancora deve ritrovare la brillantezza. Secondo il Corriere dello Sport, domenica contro il Perugia, test sicuramente più interessante, è previsto il duo Kvara-Osi, insomma giovani e motivati per dare più smalto all’attacco e il pubblico azzurro si esalta in attesa di buone nuove dal mercato.

La Redazione