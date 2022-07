Napoli-Simeone, c’è un altro segnale che porterà alla fumata bianca

In attesa di risolvere il nodo legato al dopo Koulibaly per la difesa, arrivano aggiornamenti per quanto riguarda l’attacco. Come riporta repubblica.it, una volta ceduto al Monza Petagna, il club azzurro potrà chiudere per Giovanni Simeone. C’è già il sì del giocatore argentino, ma c’è anche la promessa del presidente del club scaligero Setti di darlo a De Laurentiis.

La Redazione