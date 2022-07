Napoli-Navas, lo sceicco darebbe una “mano” ad AdL

Da ieri sera sul tardi a Dimaro è arrivato De Laurentiis e si attendono che molti rompicapi vengono risolti nelle prossime settimane. Del resto il debutto in campionato sarà il 15 Agosto al “Bentegodi” contro il Verona e quindi bisognerà dare delle accelerate per completare la rosa. In porta ad esempio, come riporta il CdS, ci sarebbe una svolta molto importante, ovvero Kaylor Navas. L’estremo difensore del Psg avrebbe accettato la maglia azzurra e questo aspetto favorirebbe il club partenopeo. La novità è che lo sceicco della società francese parteciperebbe al lauto ingaggio, pagando la metà che è di 7 milioni. L’alternativa è Kepa del Chelsea, ma è chiaro che la svolta in porta, in attesa del rinnovo di Meret da ufficializzare, è dietro l’angolo.

La Redazione