Napoli-Mertens, il belga “alza la posta” sull’ingaggio

Dopo gli addii di Ospina, Koulibaly, Ghoulam e Insigne, i tifosi del Napoli temono anche per Mertens. La situazione è che il belga dal primo Luglio è svincolato, ma attualmente non ha trovato accordo con altre squadre. Il club azzurro, come si sa, avrebbe offerto 2,5 milioni, come riportato da Giuntoli in conferenza stampa. Il calciatore fiammingo avrebbe detto di no, anzi secondo il Corriere dello Sport, avrebbe “aumentato la posta” per l’ingaggio. Avrebbe chiesto 2,9 milioni, insomma il tutto è congelato. La sensazione è che se le parti non faranno un passo indietro, sarà difficile il ritorno al Napoli di Mertens.

La Redazione