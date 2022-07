Il futuro di Dries Mertens sembra non essere in azzurro, anche perchè l’offerta del Napoli di 2,5 milioni di euro a stagione pare non convincerlo, stando a quanto scrive il Corriere dello Sport. Non solo, pare che “Ciro”, abbia rilanciato al rialzo, chiedendo 2,9 milioni a stagione. Le due parti sono sempre più lontane, ed il futuro di Mertens è ancora un punto interrogativo.