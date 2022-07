Londra, gli States, poi subito in Italia: i viaggi di Koulibaly

Koulibaly, terminate le formalità, si attende solo l’annuncio del Chelsea e poi il difensore partirà per gli States per unirsi ai compagni per gli allenamenti e per partecipare alle prime amichevoli con il nuovo club. I Blues, infatti, sono attesi da una tournee in America. Kalidou nella squadra inglese ritroverà Jorginho che in questi anni con il Chelsea ha vinto Europa League, Champions League, Supercoppa Uefa e coppa del Mondo per Club: i due sono stati compagni di squadra a Napoli per ben 4 anni e mezzo. Amici dentro e fuori dal campo. Poi, tornerà subito in Italia. Sabato 29 luglio per l’amichevole alla Dacia Arena (ore 21) contro l’Udinese, la prima partita con la maglia dei Blues contro una squadra italiana. Dovrebbe essere questa la prima occasione per rivedere Koulibaly in uno stadio italiano, situazione che poi potrebbe ripetersi in Champions se il Chelsea venisse accoppiato a una delle squadra italiane, tra le quali ci sarà anche il Napoli.

Il Mattino